Una foto insospettisce i fan: Kate Middleton con quel pancino sembra incinta del quarto figlio

Nessuna certezza a riguardo, ma torna ancora un rumors: Kate Middleton potrebbe essere incinta del quarto figlio e a destare non pochi sospetti è una foto. Lo scatto in questione è stato pubblicato sull’account Instagram ufficiale della coppia, Kensington Royal, dove si vede una duchessa di Cambridge in splendida forma avvolta in un abito elegante pazzesco che, però, lascia intravedere un pancino sospetto.

Kate Middleton e il marito, il principe William, nella foto si trovano in Pakistan, dove la coppia reale si trova al momento per un viaggio istituzionale. I due hanno diffuso molte foto e testimonianze del viaggio e tra gli scatti spunta quello “incriminato”.

Molti fan della coppia più amata del Regno Unito, infatti, fanno notare che la duchessa di Cambridge sembrerebbe avere le forme più morbide del solito. Lei, che ha sempre mostrato con rispetto ed eleganza un fisico pazzesco, ora sembra avere un pancino che desta qualche sospetto.

Le voci di una presunta gravidanza d’altronde circolano in continuazione e a Kate Middleton nel tempo ne sono state attribuite diverse. La rotondità che emerge netta dal vestito di paillettes verde avvalora però l’ipotesi che la moglie di William sia incinta, per la quarta volta.

I fan fanno notare il dettaglio riempendo di commenti la foto in questione: “Non è un pancino quello?”, scrive qualcuno; “Sembra proprio incinta”, gli fa eco un altro fan. A far insospettire ancor di più è la presenza di un medico nello staff delle persone che seguono Kate e William in giro per il mondo, cosa mai successa prima.

Insomma, i sospetti ci sono, ma non è arrivata nessuna conferma da parte di Buckingham Palace, che, come al solito, sul tema è particolarmente riservato. Le regole rigide del protocollo, d’altronde, non farebbero filtrare nessuna informazione per mesi.

Solo il tempo (e la Regina!) dirà se Kate Middleton è davvero incinta.