Noemi Bocchi si opera: “Patologia invalidante, l’intervento chirurgico mi spaventa”

Noemi Bocchi si opera: “Patologia invalidante, l’intervento mi spaventa”

Dopo aver confessato sui social di soffrire di diastasi addominale, Noemi Bocchi, compagna dell’ex calciatore della Roma Francesco Totti, si opera.

È la stessa Noemi Bocchi a svelarlo in un messaggio postato sul suo profilo Instagram in cui rivela di essere “spaventata” per l’intervento chirurgico.

“Grazie per le vostre parole di vicinanza. Grazie per aver capito cosa io realmente sentissi il bisogno di comunicare e il perché. Grazie per avermi rassicurato” ha scritto la donna ringraziando i follower dopo i tanti messaggi che le sono arrivati subito dopo aver confessato la sua malattia.

“So bene che la patologia che ho è solo invalidante e può essere curata… tuttavia l’intervento chirurgico spaventa me così come spaventa ognuna di voi. Mi sembra di poter vedere la vostra preoccupazione che è proprio uguale alla mia e fra non molto spero di risolvere definitivamente questo disagio” ha aggiunto Noemi Bocchi.

“Sono sicura che quando in futuro mi guarderò indietro ricorderò la vostra vicinanza e proverò solo gratitudine e non più tristezza” ha quindi concluso la compagna di Francesco Totti, che in un precedente messaggio, le aveva scritto: “Io ti sarò vicino”.