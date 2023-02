Con un lungo sfogo su Instagram, Noemi Bocchi, l’attuale compagna di Francesco Totti, ha parlato della sua malattia: “C’è un tempo per ogni cosa… Uno per parlare e uno per tacere. Per tutta la vita ho scelto di tacere per proteggermi”. In particolare la giovane è affetta da diastasi addominale. “Il più delle volte perché non venivo ascoltata dalle persone a me vicine e restare in silenzio era più facile – scrive Noemi Bocchi -. Tante volte perché mi sono sentita raccontare in ruoli che non mi appartenevano, ma anche i ruoli “scomodi” fanno parte della vita di ognuno di noi e si accettano per svariati motivi”.

Una patologia spesso sottovalutata e trascurata. Sono molte le donne che ne soffrono, in particolare dopo la gravidanza (secondo alcune stime colpisce circa il 30% delle donne dopo il parto). “Per molto tempo mi son sentita a metà: metà qui e metà altrove. Un altrove che non conoscevo e mi faceva paura. Poi è arrivata una parvenza di benessere in cui ho iniziato a sentirmi bene, finalmente. Come per magia ogni pezzetto sparso qui e là della mia vita stava tornando al proprio posto. Lo sentivo nelle ossa, nelle lacrime e nei miei sorrisi… Finalmente lo sentivo”, aggiunge la compagna di Totti.

“Mi sto riferendo a ciò che è successo nell’ultimo periodo? Forse alcune parole fanno pensare di si e, forse, in parte è anche vero! In realtà mi sto riferendo ad una cosa che riguarda soltanto me e che, poi, ho scoperto riguardare molte donne. Grazie ai loro racconti pieni di Coraggio ho trovato la forza di raccontarvi cosa inizia ad invalidare le mie giornate”, ha spiegato Noemi.

Quindi ha raccontato: “Dopo i parti ho iniziato a star male e da tutti venivo liquidata con un: hai partorito, è normale. Dopo 8 anni dalla seconda gravidanza ho scoperto che quello che avevo ha un nome e racchiude tutti i sintomi che ho: soffro di diastasi addominale. Ho scoperto di averla grazie ai gruppi Facebook in cui ci sono donne che con la loro testimonianza danno coraggio ad altre donne. Questa cosa mi ha colpito molto: donne che si sostengono per superare un malessere non capito né dalle famiglie, né dalla società. Un intervento che passa come estetico, ma di estetico ha ben poco”.

“Grazie a loro ho deciso il percorso da intraprendere e con chi! I loro racconti mi hanno fatto prendere coscienza e ho deciso di fare la mia parte condividendo il mio percorso e raccontandovi anche i sentimenti che l’articolo sulla gravidanza ha suscitato in me.. sentimenti che si generano in tutte le donne che hanno patologia e si sentono rivolgere domande inopportune. Se le donne da sole sono pura forza, insieme sono uragani!”, conclude Bocchi nel lungo sfogo social.

Il primo commento al post è proprio di Francesco Totti e suona come una grande dichiarazione d’amore: “Ed io ti sarò vicino”.

Che cos’è

La diastasi addominale è la separazione eccessiva della parte destra dalla parte sinistra del muscolo retto addominale. Gli episodi di diastasi addominale riguardando generalmente i neonati e le donne incinte. In questo caso è dovuta allo stiramento del muscolo retto addominale, operato, dall’interno, dall’utero in continuo accrescimento. Il segno caratteristico della diastasi addominale è una cresta longitudinale, che va dal processo xifoideo dello sterno all’ombelico. Nella maggior parte dei casi si risolve spontaneamente, ma talvolta risulta indispensabile l’intervento del chirurgo.