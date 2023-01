Noemi Bocchi è incinta di Totti? Alex Nuccetelli rivela: “Le cose tra loro vanno benissimo”

Noemi Bocchi è incinta di Francesco Totti? Le parole di Alex Nuccetelli

Da alcune settimane si vocifera che Noemi Bocchi sia incinta di Francesco Totti: a commentare, e smentire i rumors sulla presunta gravidanza della nuova compagna dell’ex calciatore, però, è stato Alex Nuccetelli, amico storico dell’ex capitano della Roma.

“Non è vero quello che è stato scritto, non c’è un figlio in arrivo. Tutto è stato ripreso da una mia vecchia intervista. Ma non ho mai detto che stavano diventando genitori. Mi hanno chiesto se si sposeranno. Io ho detto ‘nell’eventualità sarà più probabile programmare un figlio che un matrimonio’” ha dichiarato Nuccetelli.

“So al 100% che lei non è incinta. So con certezza che è una notizia falsa attualmente” ha aggiunto il pr romano che dopo la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha spesso parlato con la stampa.

Alex Nuccetelli, poi, ha preso le difese di Noemi Bocchi, recentemente attaccata dall’ex marito Mario Caucci: “Lei è una bravissima ragazza. Io la conosco da molto tempo, ha sempre frequentato le mie serate. Posso dire che attualmente le cose tra loro vanno benissimo. Stanno bene e lei non ha affatto cavalcato i gossip. Tra loro c’è amore e anche tanta sintonia”.