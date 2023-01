Francesco Totti, una persona vicina a Noemi Bocchi lo mette in guardia: “Cinica e opportunista”

Totti, una persona vicina a Noemi Bocchi lo mette in guardia: “Cinica e opportunista”

Dopo il trasloco nel super attico a Roma Nord e un capodanno sotto il sole caldo di Miami, Francesco Totti e Noemi Bocchi sono tornati in Italia dove si continua a parlare della loro relazione.

Al centro delle chiacchiere c’è ancora una volta Noemi Bocchi e il suo carattere. Una fonte anonima, molto vicina alla donna, ha rivelato retroscena importanti al settimanale Nuovo. “Noemi pur di ottenere ciò che vuole non guarda in faccia a nessuno, è cinica e non si fa troppi scrupoli”, ha raccontato questa fonte anonima. “Ha obiettivi precisi, con l’ex ha sempre fatto la bella vita”, ha dichiarato.

Dichiarazioni che sembrerebbero confermare le accuse di Mario Caucci, ex marito della Bocchi. Lei, in risposta all’ex marito, ha postato una storia su Instagram con la lunga intervista di lui accompagnata da una musica da circo: “Grazie per questi 10 anni unici”. Così, la 34enne romana ha lanciato una frecciatina a Caucci, con il quale è in causa per maltrattamenti.