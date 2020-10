Nina Moric pubblica una telefonata shock con Corona: “Vorrei fracassarti la testa e ucciderti” | AUDIO

Minacce, violenza e terrore: questo è ciò che emerge dall’inquietante audio pubblicato su Instagram dalla modella croata Nina Moric, ex moglie di Fabrizio Corona. E l’audio è proprio dell’ex marito che a un certo punto della telefonata (registrata ndr) dice alla Moric: “voglio fracassarti la testa”. Anche Carlos teme il padre. È un audio da brividi quello pubblicato nel cuore della notte che, se verificato, aprirebbe scenari inquietanti sulla sua situazione familiare.

La modella, a suo dire, è costretta a subire tutti i giorni da parte di Corona minacce e violenze verbali. Il figlio Carlos, ormai 18enne, avrebbe deciso di vivere con il padre. Decisione che non è mai stata vista di buon occhio dalla Moric che ha sempre accusato Corona “di sfruttare l’immagine del ragazzo, considerandolo come una macchina da soldi”. E ora ha deciso di dire basta: “Non riesco più a stare zitta – scrive su Instagram – Ho provato con la giustizia, adesso vi regalo quello che continuo a passare”.

Nel primo audio si sente Nina Moric che parla al telefono con uomo che – secondo la tesi della modella – sarebbe Fabrizio Corona. Si sente la Moric dire: “Perché gli hai creato tutti questi traumi? Perché mi dici che sono una putt**a davanti a Carlos?”. Ed è qui che arriva la risposta shock di quello che sembrerebbe essere Fabrizio Corona: “Io penso che sarei arrivato quasi al limite di venire due giorni fa a prenderti la testa e fracassartela contro un angolo, in modo da ucciderti e non vederti mai più, eliminare il male che hai fatto a questo ragazzo”.

Poi la Moric è al telefono con il figlio Carlos. La telefonata è sempre registrata. “Mamma – ripete il ragazzo – io voglio ritrasferirmi da te, voglio stare con te, diventare una persona migliore. Voglio liberarmi da queste persone. Io voglio stare con te perché tu mi puoi aiutare ad essere una persona più buona. Purtroppo io stando con il male imparo il male”. A quel punto Nina gli chiede: “Tuo padre ti sta minacciando?”. “In parte sì”, risponde Carlos quasi in lacrime. A quel punto la modella spaventata ripete: “Carlos cancella la chiamata, lui (Corona) ti controlla il telefono”. “Lo so mamma, so tutto – risponde – Non mi interessa la palestra, non mi interessa questo mondo, la televisione. Voglio solo tornare da te”.

In chiusura Nina Moric gli fa una promessa “Non sei abbandonato io ci sono io, sono il tuo scudo. Sappi che la mamma non è stupida, ti proteggerà sempre. Piuttosto che lasciarti nelle mani sbagliate io morirei. Devi stare sereno, è solo questione di tempo perché so che tu stai male”.

C’è un altro particolare che si apprende sempre da Instagram, in un commento la modella annuncia: “Non mi vedrete più in TV a fare sceneggiate da circo, sono cambiata, perché questo mondo di gossip non mi appartiene e probabilmente non mi è mai appartenuto, quindi per mostrarvi la verità e le ingiurie delle quali mi avete accusato, pubblico sul mio profilo Ig questo video. La tv Italiana potrà trovare altri carnefici e vittime, questa volta passo, ora e per sempre”.

