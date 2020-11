Chi è Natalia Garibotto, la modella brasiliana a cui Papa Francesco ha messo like su Instagram

Chi è Natalia Garibotto, modella brasiliana a cui Papa Francesco ha messo like su Instagram

Non si può dire di certo che la popolarità di Natalia Garibotto, modella brasiliana da 2,4 milioni di follower su Instagram, in questi giorni non sia aumentata esponenzialmente: la sexy star dei social infatti ha ricevuto, su uno dei suoi scatti pubblicato il 6 ottobre, un like assolutamente inaspettato, quello di Papa Francesco. “Possiamo escludere che il ‘mi piace’ provenga dalla Santa Sede, ci siamo rivolti a Instagram per avere spiegazioni”, ha detto ieri al Guardian un portavoce del Vaticano, aggiungendo che è partita un’indagine interna per ricostruire cosa è accaduto. A gestire l’account del Papa, ovviamente, ci pensano una serie di dipendenti. Ed è per questo che il Vaticano vuole vederci chiaro, per mettere una pezza a quello che a tutti gli effetti è stato un grave danno d’immagine.

Ma nel frattempo sono tantissimi i curiosi che si stanno chiedendo chi è Natalia Garibotto. La modella è molto famosa in patria, ma non solo. I suoi scatti, pubblicati su Instagram (qui il suo profilo) e sempre molto provocanti, ricevono decine di migliaia di like da tutto il mondo. Natalia Garibotto è nata a San Paolo, in Brasile, il 15 gennaio del 1993. La modella ha dunque 27 anni, quasi 28, e oggi vive negli Stati Uniti. Di lei si sa che ha studiato business law all’università di Miami, che ha un fratello più grande di nome Andrew e che prima di diventare una star di Instagram era molto attiva su Twitter, dove ha aperto il proprio profilo nel 2011. Natalia Garibotto ha molto fatto parlare di sé anche per la relazione con il giocatore di basket NBA dei Brooklyn Nets Kyrie Irving.

Adesso, però, anche “grazie” al Papa la fama della modella brasiliana è diventata ancora più grande. Lei stessa ha deciso di commentare con ironia la notizia del like di Jorge Bergoglio a una delle sue foto: “A mia madre potranno anche non piacere le mie foto, ma Papa Francesco ha cliccato due volte e ha messo like. Almeno andrò in paradiso”.

