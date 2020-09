Flavio Briatore e Naomi Campbell riuniti a Monaco, la foto indigna il web: “Nessun distanziamento”

Naomi Campbell in visita da Flavio Briatore, nessun distanziamento: “È venuta da me”

Si abbracciano e si sorridono, Naomi Campbell e Flavio Briatore. La top model ha deciso di sorprendere Briatore a Monaco, ma tra i due non c’è alcun distanziamento nelle foto pubblicate sui social. “Ieri è venuta a trovarmi a Monaco”, ha spiegato l’imprenditore nella didascalia della fotografia che ha prontamente pubblicato su Instagram.

I due ex, così ravvicinati nella fotografia, hanno acceso un’altra vena polemica nel mondo del web, soprattutto perché la Campbell ha sempre mostrato apprensione nei confronti del Covid, indossando spesso tute bianche in polipropilene, mascherine e guanti. “Il Coronavirus è reale e serio”, aveva detto la top model. Abbracciare Briatore, guarito di recente dal Covid, le sarà apparso un gesto in tutta sicurezza. E intanto, se Briatore pubblica la foto con la sua ex su Instagram, Elisabetta Gregoraci (altra ex) nella casa del Grande Fratello Vip ha un flirt in corso con Pierpaolo Pretelli.

