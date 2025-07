Nancy Brilli: “Tanti uomini sposati ci provano con me. Non ci andrei mai, è di una tristezza”

L’attrice Nancy Brilli rivela di essere single ma anche che i pretendenti non le mancano: l’attrice si è raccontata in una lunga intervista a Gente nella quale ha confessato di star vivendo una seconda vita determinata a superare le sue paure. “Mi va di ridere, divertirmi, lasciarmi sorprendere dalla vita. Sono in vena di cambiamenti e li assecondo – afferma l’interprete – Con gli anni ho imparato a volermi bene, ad accettarmi e apprezzarmi. Da ragazza ero ipersensibile, spaventata dalle persone, dal loro giudizio, la mia preoccupazione era quella di piacere a tutti i costi. Mi guardavo allo specchio e, prima di tutto, mi fissavo sui difetti: i capelli troppo ricci, il fisico troppo formoso, gli occhi strani. Indossavo una maschera sempre sorridente, ma dentro di me c’erano più che altro tristezza e scarsa autostima. Ero dura verso me stessa”.

Ora si accetta ed è meno severa nei confronti di sé stessa: “Forse la fine delle mie storie d’amore mi ha costretta a fermarmi e prendere una nuova coscienza di me. Ma già da tempo, grazie all’analisi, all’incontro con un padre spirituale, all’affetto di amici che mi vogliono bene, ho iniziato a riprendere quota”. Nancy Brilli, poi, si definisce una mamma “affettuosa, presente, accudente, ma capace di dire no, dando regole e limiti. Per lui sono stata la mamma che avrei voluto avere io. La mia l’ho persa che avevo 10 anni: è stato un tale trauma da non avere memoria e ricordi legati a lei. Ho fatto sedute di ipnosi per cercare di recuperarli, ma per ora nulla. So solo che mamma era una donna bellissima”.

E a proposito di uomini rivela: “Ho spasimanti, sì, ma sono sola. In questi anni di singletudine, in cui ho avuto frequentazioni, sono rimasta molto stupita dalla quantità di uomini sposati che ci provano. Lo trovo di una tristezza…”. Uomini a cui ha sempre detto di no: “Non andrei mai con un uomo impegnato con un’altra”. Oggi ha voglia di innamorarsi ma “perdere la testa, come accadeva da ragazza, dico no. Invece condividere un percorso, ridere delle stesse cose, lo vorrei, ma non cerco un fidanzato a tutti i costi. Ora ho trovato l’equilibrio e sto bene. E sono selettiva”. L’attrice, quindi, rivela di voler accanto “un uomo risolto, libero, che tifa per me perché prima è capitato che, dopo un po’, la competizione arrivasse in automatico. Spesso mi è stato chiesto di lasciare il lavoro”.