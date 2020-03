La vita è una cosa meravigliosa: il cast del film, tutti gli attori

LA VITA È UNA COSA MERAVIGLIOSA CAST – Stasera, lunedì 23 marzo 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda il film La vita è una cosa meravigliosa di Carlo Vanzina con un cast d’eccezione, attori di primo livello: da Gigi Proietti a Luisa Ranieri; da Enrico Brignano a Vincenzo Salemme. Ma qual è il cast completo del film? Vediamolo insieme. Di seguito tutti gli attori de La vita è una cosa meravigliosa e i rispettivi ruoli:

Gigi Proietti: Claudio

Vincenzo Salemme: Antonio

Nancy Brilli: Elena

Maurizio Mattioli: Prof. Vittorio Manetti

Enrico Brignano: Cesare

Luisa Ranieri: Laura

Emanuele Bosi: Marco

Gennaro Cannavacciuolo: Mago Venanzio

Virginie Marsan: Vanessa

Orsetta De Rossi: Federica

Elisa Di Donna: Alessia, fidanzata di Marco

Sebastiano Lo Monaco: Prof. Terenzi

Carlo Fabiano: Luca, figlio di Claudio

Sidy Diop: Dada

Julija Majarčuk: Dorina

Anis Gharbi: Mustafa

Rodolfo Laganà: Gigi

Armando De Razza: Dott. Pignoli

Vincenzo Crocitti: Augusto, padre di Marco

Stefano Antonucci: Giovanni, il segretario del Credito Romano

Antonio Fulfaro: poliziotto addetto alle intercettazioni

La commedia racconta diverse storie, tutte intrecciate tra loro, che partono malissimo, ma il finale sarà tutt’altro. La dimostrazione è nel titolo… Vediamo insieme alcune curiosità sul film:

Il titolo del film è un chiaro riferimento al capolavoro di Frank Capra La vita è meravigliosa.

Nella scena in cui Cesare è al bar e conosce Laura, alle sue spalle, tra le varie locandine, si vede quella di Un’estate ai Caraibi, sempre diretto da Vanzina e con gli stessi Enrico Brignano e Gigi Proietti nel cast.

È l’ultimo film che vede recitare Vincenzo Crocitti che morirà pochi mesi dopo l’uscita del film.

In tv e streaming

Abbiamo visto il cast de La vita è una cosa meravigliosa, ma dove è possibile vedere il film? La commedia va in onda, come detto, questa sera – 23 marzo 2020 – alle ore 21,20 su Canale 5, in chiaro, gratis. Sarà possibile seguire la commedia di Enrico Vanzina anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

