La vita è una cosa meravigliosa: trama, cast, streaming

Stasera, lunedì 23 marzo 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda La vita è una cosa meravigliosa, film del 2010 diretto da Carlo Vanzina con Gigi Proietti, Vincenzo Salemme, Nancy Brilli, Enrico Brignano e tanti altri. Una commedia molto divertente che racconta diverse storie che corrono parallele. Ma qual è la trama del film? E il cast di La vita è una cosa meravigliosa? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Cesare (Enrico Brignano) è un poliziotto che si occupa di intercettazioni e vive spiando le vite degli altri, ed è fidanzato con Dorina (Julija Majarčuk), una giovane donna rumena. Antonio (Vincenzo Salemme) è il presidente di un importante gruppo bancario, è sposato con Federica (Orsetta De Rossi), una casalinga che fa la nobildonna, e ha una figlia di nome Vanessa (Virginie Marsan). Claudio (Gigi Proietti), amico di Antonio, è un chirurgo che lavora nella clinica del prof. Terenzi (Sebastiano Lo Monaco), sposato con Elena (Nancy Brilli) e con un figlio di nome Luca (Carlo Fabiano9. Laura (Luisa Ranieri) è una giovane massaggiatrice precaria che viene a casa di Antonio a fare i massaggi a Federica. Marco (Emanuele Bosi), amico di Cesare, è un elettricista innamorato di Vanessa.

Tutte le storie iniziano male. Cesare scopre che Dorina fa la escort con Terenzi e la lascia. Successivamente, durante un’intercettazione ambientale in casa di Antonio, si innamora di Laura, che sta attraversando un periodo difficile a causa di una serie di delusioni sentimentali, e la corteggia, senza però dirle che fa il poliziotto per non mandare in fumo l’indagine che sta seguendo. Le cose tra i due sembrano andar bene, ma quando la ragazza scopre tutto, lo lascia.

Intanto Antonio è ricattato dai politici e in particolare da Terenzi, che gli chiedono con insistenza fondi neri per finanziare i loro impicci, finendo per essere arrestato. Luca è un grandissimo scansafatiche che reca un sacco di preoccupazioni ai genitori. Sua madre Elena soffre di una gelosia maniacale e, dopo aver consultato un cartomante, si mette in testa che Claudio la tradisca. Vanessa è una ragazza viziata che si convince che Marco, venuto a casa sua per fare dei lavori, le abbia rubato l’orologio dei suoi 18 anni, e lo denuncia alla polizia, facendolo ingiustamente arrestare. Ma non tutto è come sembra anche perché La vita è una cosa meravigliosa…

Cast

Di seguito il cast completo del film La vita è una cosa meravigliosa in onda stasera su Canale 5:

Gigi Proietti: Claudio

Vincenzo Salemme: Antonio

Nancy Brilli: Elena

Maurizio Mattioli: Prof. Vittorio Manetti

Enrico Brignano: Cesare

Luisa Ranieri: Laura

Emanuele Bosi: Marco

Gennaro Cannavacciuolo: Mago Venanzio

Virginie Marsan: Vanessa

Orsetta De Rossi: Federica

Elisa Di Donna: Alessia, fidanzata di Marco

Sebastiano Lo Monaco: Prof. Terenzi

Carlo Fabiano: Luca, figlio di Claudio

Sidy Diop: Dada

Julija Majarčuk: Dorina

Anis Gharbi: Mustafa

Rodolfo Laganà: Gigi

Armando De Razza: Dott. Pignoli

Vincenzo Crocitti: Augusto, padre di Marco

Stefano Antonucci: Giovanni, il segretario del Credito Romano

Antonio Fulfaro: poliziotto addetto alle intercettazioni

La vita è una cosa meravigliosa in tv e streaming

Il film va in onda, come detto, questa sera – 23 marzo 2020 – alle ore 21,20 su Canale 5, in chiaro, gratis. Sarà possibile seguire la commedia di Vanzina anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, su Italia 1 il terzo film della saga Stasera tutto è possibile, la replica su Rai 2: si parte lunedì 23 marzo In arte Mina: su Rai 3 lo speciale di Pino Strabioli dedicato alla grande cantautrice

TUTTE LE NOTIZIE SUL MONDO DELLA TV