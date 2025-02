Montoya incontra l’amante della fidanzata che lo prende in giro: “Ecco il mio cornuto preferito” | VIDEO

Montoya incontra l’amante della fidanzata che lo prende in giro

Continua a far parlare la versione spagnola di Temptation Island grazie soprattutto a uno dei protagonisti, Montoya, divenuto un vero e proprio meme vivente dopo i continui tradimenti da parte della sua fidanzata con uno dei tentatori del programma.

Il ragazzo, infatti, aveva fatto parlare di sè per aver dato letteralmente in escandescenza dopo aver visto in diretta la sua fidanzata che faceva sesso in diretta con il tentatore.

Inseguito dalle telecamere e dallo staff del reality show, Montoya aveva iniziato a correre sul bagnasciuga per cercare di introdursi nella casa in cui stava avvenendo il tradimento con le immagini che in breve tempo hanno fatto il giro del mondo dopo essere diventate virali sul web.

Nelle puntata successive Montoya aveva assistito ad altre immagini, anche quelle piuttosto esplicite, che mostravano la fidanzata fare sesso con il tentatore.

Ora, nella nuova puntata della trasmissione, il ragazzo ha incontrato il suo rivale in amore che lo ha anche deriso esclamando: “Ecco qui il mio cornuto preferito, come stai?”.

MONTOYA NO SE TE PUEDE QUERER MAS, TIENE ALGO QUE DECIR PARA CADA SITUACIÓN #LaIslaDeLasTentaciones12 pic.twitter.com/OqxsA1gdGC — Lizy (@lizy_orequeen) February 24, 2025

Un incontro-scontro, anticipato da alcune immagini circolate sui social, che si preannuncia letteralmente esplosivo per chi ha seguito la vicende di Montoya.