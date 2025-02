Temptation Island Spagna, vede la fidanzata fare sesso in diretta col tentatore e perde la testa | VIDEO

Una scena andata in onda nell’ultima puntata di La Isla de las Tentaciones, versione spagnola di Temptation Island, sta facendo il giro del web in tutto il mondo.

Uno dei concorrenti, Montoya, ha visto in diretta la sua fidanzata mentre stava facendo sesso con un tentatore. L’uomo ha quindi perso il controllo e, inseguito dalle telecamere e dallo staff del reality show, ha iniziato a correre sul bagnasciuga per cercare di introdursi nella casa in cui stava avvenendo il tradimento.

La Isla De Las Tentaciones es CINE 🚬 pic.twitter.com/KZRQqwWj6B — Real Time (@RealTimeRating) February 4, 2025

La scena colpisce non solo per la reazione del concorrente, quanto per l’esplicitezza delle immagini che ritraggono i due intenti ad avere un rapporto sessuale. A differenza della versione italiana, in cui non ci sono le telecamere all’interno della casa dei single, nell’edizione spagnola di Temptation Island le coppie vengono infatti spiate dalle telecamere in qualunque ambiente del villaggio.

Tutto è iniziato quando Montoya ha ricevuto un video della sua fidanzata Anita mentre baciava il tentatore Manuel in una vasca idromassaggio, mentre lui affondava le sue mani sul sedere di lei. Il fidanzato ha reagito prendendo a calci il supporto su cui era appoggiato il tablet e si è strappato la camicia lanciandosi in mare. La conduttrice Sandra Barneda lo ha raggiunto in acqua tentando di calmarlo.

“Mi ha distrutto, sono devastato”, si è sfogato il concorrente. “Lei era tutta la mia famiglia, questo è ciò che volevo: tornare con lei. Ho resisto alle tentazioni e le sto mostrando molto rispetto. Quello che ha fatto è imbarazzante, si è resa ridicola e ha distrutto il nostro legame”.

Il ragazzo ha anche potuto osservare cosa stesse accadendo in quegli stessi attimi dall’altra parte del villaggio: Anita, sotto gli occhi delle telecamere, stava facendo sesso con il tentatore. Di fronte a queste immagini ancora più eloquenti, Montoya ha iniziato a correre sulla spiaggia, inseguito dalla conduttrice e dallo staff dello show, per raggiungere la casa in cui Anita e Manuel si stavano accoppiando.

LEGGI ANCHE: Selvaggia Lucarelli: “Ferragni ha ragione. E Fedez e Corona le hanno fatto un gran favore”