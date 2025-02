“Chiara Ferragni sembra finalmente essersi svegliata dal torpore. E questa volta ha ragione su tutta la linea”. Lo scrive Selvaggia Lucarelli, la giornalista che per prima ha sollevato il caso del Pandoro Gate per il quale l’influencer è stata recentemente rinviata a giudizio con l’accusa di truffa aggravata.

Nella sua newsletter Vale Tutto, Lucarelli sostiene che Ferragni ha fatto bene a inviare una diffida a Fabrizio Corona, che nelle scorse settimane, nel suo programma online Falsissimo, ha rivelato particolari intimi sul matrimonio – ormai finito – tra l’influencer e Fedez.

Ferragni ora pretende dal paparazzo un milione di euro per la violazione di una scrittura privata, sottoscritta nel 2023 dallo stesso Corona con i Ferragnez, in base alla quale il paparazzo si era impegnato a non parlare più delle due controparti per i successivi dieci anni.

Nella sua newsletter, Lucarelli ricostruisce l’intera vicenda. A cominciare da una domanda: perché Corona aveva accettato di sottoscrivere quel contratto? “Perché gli conveniva”, spiega la giornalista.

Negli anni scorsi – ricorda Lucarelli – il paparazzo aveva più volte lanciato indiscrezioni sulla vita privata della coppia. “Se fossi stato un agente di fotografi come lo ero prima – aveva affermato una volta – avrei sicuramente portato a casa qualche foto compromettente di Fedez. Fedez la chiaverà una volta ogni due mesi, a lei di fare l’amore non frega niente”. “Quello che fanno è tutto studiato a tavolino”, aveva aggiunto Corona: “Secondo me sono andati veramente in quelle cliniche dove scegli il sesso della seconda figlia”.

I Ferragnez lo querelarono e nel 2022, mentre lui era agli arresti domiciliari, iniziò il processo. L’anno seguente Corona avanzò addirittura il sospetto che Fedez avesse avuto una relazione sentimentale con il suo ex socio Luis Sal.

Poi, improvvisamente, il paparazzo rivelò di aver raggiunto un accordo con i due coniugi: “Il mio avvocato Ivano Chiesa – spiegò – mi ha chiamato dicendomi che il problema erano tre querele dei Ferragnez. Alla fine però abbiamo firmato un accordo in cui io non avrei più parlato di loro e loro avrebbero ritirato la querela”.

Nell’ultimo anno, però, osserva Lucarelli, Corona e Fedez si sono avvicinati. Proprio mentre Ferragni affrontava un periodo difficilissimo, con l’esplosione del Pandoro Gate, il rapper non solo avrebbe riallacciato i rapporti con il paparazzo, ma gli avrebbe anche fornito informazioni sulla sua vita personale e su quella della moglie.

La giornalista ricostruisce la vicenda: “Quando Corona in un podcast ha raccontato che Fedez lo aveva chiamato irritato dicendo ‘ti do uno scoop, Tony Effe è il nuovo fidanzato di Chiara’, Fedez non ha reclamato la privacy, non ha chiuso i rapporti con lui. Anzi, stranamente Corona subito dopo ha aggiunto un altro scoop: Fedez aveva avuto un rapporto sessuale con Taylor Mega mentre lui era sposato. Il che – chiosa Lucarelli – ha vagamente il sapore della vendetta per interposta persona”.

“Quando Corona ha raccontato un passaggio delicatissimo sulla sua separazione, e cioè che Fedez e Chiara frequentavano uno psicologo che li aiutava a superare i conflitti e che Chiara era andata per la prima volta a casa sua per vedere i figli insieme ma poi avevano litigato, Fedez ha continuato a raccontargli i fatti suoi. Nonostante fossero questioni che toccavano separazione, moglie, figli minori”, prosegue la giornalista nella sua newsletter.

E ancora: “Quando Corona ha dato in anteprima notizia dell’accordo privato tra Iovino e Fedez, Fedez non ha smesso di dargli notizie sulla sua vita”.

“Fedez – fa notare Lucarelli – non ha smesso di dargli notizie sulla sua vita. E quando il rapporto tra Ferragni e Tronchetti Provera si stava consolidando mentre il suo con Angelica si stava sgretolando, ha pensato bene di fare del male a entrambe le sue ex per vendicarsi. Sempre tramite il suo braccio armato, a cui per l’ennesima volta ha consegnato chat, video e tutto il resto”.

Ora, conclude la giornalista, “le scuse di Fedez sono ridicole e sono dovute alla fiammata di ritorno che l’ha investito. Lui e il suo amico dovevano ridicolizzare e ferire Chiara Ferragni, ma le hanno fatto un gran favore, consegnandole la patente della vittima proprio nel giorno del suo rinvio a giudizio. E quelle scuse servono anche perché Fedez deve arrivare a Sanremo con tutto l’hype che ha creato questa squallida vicenda, ma abbastanza pulito da poter andare lì fingendo, come sempre, di essere vittima del sistema”.