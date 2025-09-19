Icona app
Gossip

Monica Bellucci e Tim Burton si separano: l’annuncio della coppia

Credit: AGF

L'attrice e il regista "con grande rispetto e affetto reciproco" hanno deciso di separarsi

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Monica Bellucci e Tim Burton non sono più una coppia: l’attrice e il regista, infatti, hanno annunciato la loro separazione in una nota inviata all’Afp. “È con grande rispetto e affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi” si legge nella dichiarazione firmata dalle due star. I due erano legati sentimentalmente da circa due anni. Dopo essere stati fotografati insieme dal magazine francese Paris Match nel febbraio del 2023, Monica Bellucci aveva ufficializzato la relazione poco dopo in un’intervista a Elle France.

“Quello che posso dire è che sono molto felice di aver incontrato l’uomo, prima di tutto. È uno di quegli incontri che capitano raramente nella vita” aveva dichiarato l’attrice italiana. “Conosco l’uomo, lo amo, e ora conosco il regista, inizia un’altra avventura. Io amo Tim. E ho un grande rispetto per Tim Burton”. La scintilla, secondo quanto scritto da alcuni magazine francesi, era scoccata al Lumière Film Festival di Lione alla fine del 2022.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
