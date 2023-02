Tim Burton e Monica Bellucci, il colpo di fulmine a Lione: la rivelazione

Monica Bellucci e Tim Burton sono stati immortalati insieme dal magazine francese Paris Match. In esclusiva, si parla di una presunta relazione sentimentale tra l’attrice e il regista.

Al momento, tuttavia, non è arrivata alcuna conferma o smentita da parte dei due. Ma stando a quanto racconta il magazine, la loro relazione sarebbe nata circa quattro mesi fa.

“È nella più assoluta discrezione che Tim Burton e Monica Bellucci si sono conosciuti e non si sono più lasciati”, si legge. “Negli ultimi quattro mesi, l’americano di 64 anni e l’italiana di 58 anni si sono conosciuti lontano da sguardi indiscreti, prima che il loro amore venisse finalmente rivelato. Una relazione che risale al loro incontro in Francia, lo scorso ottobre, in occasione del Lumière Film Festival de Lyon”.

Paris Match precisa inoltre che, in realtà, i due si sarebbero incontrati per la prima volta al Festival di Cannes del 2006, per poi perdersi di vista e incontrarsi di nuovo lo scorso ottobre. Il presunto colpo fulmine sarebbe arrivato dunque nel corso della manifestazione cinematografica di Lione, nel corso della quale ci sarebb stato un avvicinamento, seguito da un frequentazione ora diventata più stabile.