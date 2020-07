Durante il travaglio scopre che l’amante del marito sta partorendo nello stesso reparto

Il video dell’ostetrica è virale

Succede che una donna scopre durante il parto che il marito ha un’amante e che l’amante del marito sta partorendo dal suo stesso uomo un bambino nello stesso ospedale. La vicenda è avvenuta negli Stati Uniti dove un’ostetrica ha documentato le reazioni delle due donne pubblicando un video su Reddit. Filmato che dopo due giorni dalla pubblicazione è diventato virale raggiungendo oltre 82mila reazione e più di 4mila commenti.

L’operatrice sanitaria era seduta vicino alla coppia quando la donna ha affrontato il marito infedele. “Quando la mamma in travaglio e scopre che la ragazza del suo uomo sta partorendo”, si legge a corredo del video. Nella clip caricata sui social si vede la faccia dell’ostetrica sempre più allibita. “Non saprei nemmeno cosa fare come infermiera in questo contesto”, ha commentato un utente. “Mi sento così male per lei”, ha aggiunto un altro.



