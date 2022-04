Ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi?

A lanciare la bomba è stato il sito Dagospia: secondo il sito di Roberto D’Agostino, infatti, tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi potrebbe esserci un ritorno di fiamma.

“La coppia è stata avvistata oggi in atteggiamenti molto confidenziali… Gli astanti dicono che tra loro c’era molto feeling nell’isolato rifugio di Fontana Bona. Ritorno di fiamma?” si legge su Dago.

La coppia, dopo aver annunciato la separazione, e le varie frecciatine, vere o presunte, lanciate sui social, dunque, potrebbe aver ritrovato l’armonia.

I due, vale la pena ricordarlo, hanno due figlie, Sole e Celeste, motivo per cui, in occasione della Pasqua, potrebbero anche solamente aver trascorso le vacanze in famiglie. Il gossip, però, è già partito.