Trussardi scatenato: lancia una frecciata alla Hunziker e festeggia il compleanno con l’ex di Ramazzotti

Tomaso Trussardi festeggia il compleanno: la frecciata a Michelle Hunziker

Tomaso Trussardi festeggia il compleanno e non perde occasione per lanciare una frecciata all’ex moglie Michelle Hunziker facendosi fotografare anche con Marica Pellegrinelli, ex di Eros Ramazzotti.

L’imprenditore, infatti, nel ringraziare tutti coloro che gli hanno fatto gli auguri per i suoi 39 anni ha postato tra le stories sul suo profilo Instagram un’immagine di lui che spegne le candeline sulla torta in cui vi è scritto: “Grazie a tutti per gli auguri anche a chi si è dimenticato”.

Tutti hanno pensato che il riferimento fosse all’ex moglie Michelle Hunziker che, almeno pubblicamente, non ha fatto gli auguri a Trussardi.

In occasione del compleanno della Hunziker, infatti, l’imprenditore, nonostante la separazione, aveva inviato il suo personale messaggio di auguri all’ex.

Ma non è tutto: l’imprenditore, infatti, ha partecipato a “Good morning Milano”, l’evento benefico a sostegno della ricerca dell’Ieo (Istituto Europeo di Oncologia) e dell’Istituto Cardiologico Monzino, durante il quale si è scattato un selfie con Marica Pellegrinelli, ovvero l’ex di Eros Ramazzotti.

Nulla di strano dal momento che Trussardi e Pellegrinelli sono amici, ma certo è che la decisione di postare la foto proprio dopo i mancati auguri dell’ex moglie desta più di qualche dubbio.