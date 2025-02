Michelle Comi: “Anche io sono stata contattata da Fedez, tutta Milano lo sa che è uno allegrotto”

Michelle Comi: “Anche io sono stata contattata da Fedez”

Dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona su Fedez, ora il rapper viene tirato in ballo anche da Michelle Comi, una delle modelle più famose di OnlyFans, la piattaforma che propone contenuti per adulti attraverso la sottoscrizione di un abbonamento.

In un video postato sul suo profilo TikTok, infatti, la creator ha commentato quanto rivelato dall’ex paparazzo: “Per quanto riguarda tutta la storia di Fabrizio Corona, bellissimo raga, mela sono guardata tutta, veramente con gusto, ma dubito che sia vera. Quindi, faccio i miei sinceri complimenti a Corona. Fabri sei stato bravissimo, sei riuscito a bloccare l’Italia intera per un giorno. Anche se mi fai un po’ paura, ho paura che tu faccia una puntata su di me, su cose che neanche io so di me”.

Parlando di Fedez, poi, Michelle Comi ha affermato: “Fedez, tutta Milano lo sa che è uno allegrotto. Tutta Milano tranne Chiara?! Impossibile. Ma dai, uno se ne accorge se il marito ha una relazione dai sei anni. Probabilmente faceva comodo a tutti e due l’immagine dei Ferragnez del Mulino Bianco”.

L’influencer, quindi, rivela di essere stata “contattata io in passato da Fedez nella linea temporale era ancora sposato ufficialmente… Inizialmente sono stata contattata per un podcast, poi il podcast non si è più fatto e le conversazioni sono diventate molto più personali… Quindi ragazzi non so”.