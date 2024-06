Micaela Ramazzotti replica a Paolo Virzì: “Più attento all’immagine”

Micaela Ramazzotti replica a Paolo Virzì dopo la nota diffusa da quest’ultimo in seguito alla notizia della loro lite furibonda (qui la ricostruzione) avvenuta in un ristorante di Roma.

“Con riguardo alle incresciose notizie uscite sulla stampa non desidero rilasciare alcuna dichiarazione e invoco il diritto alla riservatezza per tutta la mia famiglia. Non ho mai parlato nella mia vita professionale di fatti privati e non voglio cominciare adesso. Desidero solo, in questo doloroso frangente ribadire che Micaela Ramazzotti è stata per me una donna importantissima, la madre di due miei figli e un’attrice di straordinario talento protagonista di film da me molto amati. Confido che troveremo tutti il modo di risolvere questo incidente” aveva affermato il regista in un comunicato diffuso dall’avvocata Grazia Volo.

Di tutt’altro parere l’attrice che attraverso l’Ansa ha dichiarato: “Non intendo entrare nel merito di vicende che, sono certa, verranno chiarite dalle Autorità giudiziarie a ciò preposte. Non resto sorpresa dall’affannoso tentativo di Paolo di voler preservare solo la propria immagine pubblica. D’altra parte, ha sempre tenuto più a quella che alla serenità della propria famiglia e dei propri affetti o presunti tali”.