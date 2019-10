Il misterioso messaggio comparso sui social dei vip

Sulle pagine social di alcuni vip è comparso un messaggio misterioso. Sull’account Instagram di Francesco Totti e di Fedez, ma anche di Luis Sal e di Diana Del Bufalo è stato pubblicato un post decisamente strano: su sfondo nero, una scritta bianca comunica ai follower dei vari contatti che i personaggi in questione non saranno reperibili per qualche tempo.

“Non cercatemi. Devo rimanere in incognito, presto capirete perché”, con tanto di firma. Il post in questione ha lasciato senza parole i followers che, tra una battuta e un po’ di preoccupazione, hanno inondato di messaggi gli account dei vip.

Il campione della Roma Francesco Totti, dopo due settimane di assenza dai socia, pubblica nella tarda mattinata del 7 ottobre il post e sotto si moltiplicano i commenti dei suoi fan. Qualcuno scherza: “E Mark Caltagirone muto”, facendo riferimento al misterioso presunto fidanzato di Pamela Prati che qualche mese fa fece impazzire i giornali di gossip e catalizzò l’attenzione di mezza Italia.

“Mi devo preoccupare?”, scrive ansioso un altro utente. E ancora: “Come metti l’ansia te nessuno mai eh Capità…”; “A france’ non usci fuori co’ qualche cafonata te prego”; “Che ansia”; “Tranquillo france già che dici così sarà ‘na bella cosa”.

Ma anche sotto ai post degli altri vip si contano tanti commenti scettici su quanto sta succedendo: “Ma cosa cavolo sta succedendo?”, scrive un utente sotto al post di Diana Del Bufalo. “Diana, ma ci manchi, dove sei finita??”; “Chissà cosa bolle in pentola”; “Ma cosa state combinando??”; “Sei con Fedez?”.

Anche sotto al post pubblicato dall’attore (e migliore amico di Diana Del Bufalo) Cristiano Caccamo compaiono decine e decine di messaggi simili: “Ma cosa state combinando tu e Diana Del Bufalo?”; “Che sta succedendo??”; “Ci manchi”; “Ragazzi sta succedendo un casino”.

In realtà qualche utente commenta la cosa giusta: “Si tratta di quel reality!”, scrive qualcuno. In effetti tutti i vip sopra citati, insieme ad altri ancora, sono alle prese con il nuovo reality che andrà in onda su Amazon Prime Celebrity Hunted.

Di ufficiale non c’è ancora nulla, ma pare proprio che tutti i vip saranno i concorrenti del reality britannico arrivato anche in Italia. I vip in questione saranno impegnati a scappare da alcuni ex poliziotti e agenti segreti che danno loro la caccia. Di più non è dato sapere. Per ora.

Fedez e Luis Sal parteciperanno al reality Celebrity Hunted