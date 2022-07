Lo sfogo di Melory Blasi dopo il divorzio tra la sorella Ilary e Francesco Totti

Melory Blasi rompe il silenzio sui social dopo il divorzio tra la sorella Ilary e Francesco Totti e attacca Alex Nuccitelli, amico sia della presentatrice che dell’ex calciatore, il quale nei giorni scorsi ha raccontato diversi particolari.

La sorella della conduttrice, e ormai ex cognata dell’ex giocatore della Roma, si è infatti sfogata sui social commentando le dichiarazioni rilasciate alla stampa da alcuni amici della coppia, in particolar modo quelle di Alex Nuccitelli, pr romano che ha presentato a Francesco Totti sia Ilary Blasi vent’anni fa che la nuova compagna dell’ex capitano giallorosso, Noemi Bocchi.

Il giornalista Carmelo Abbate, infatti, sul suo profilo Instagram ha riepilogato le frasi di Nuccitelli, il quale, a proposito della separazione della coppia, ha dichiarato: “Hanno aspettato che Ilary terminasse il programma, l’Isola. Si sono presi del tempo, per organizzare tutto, sistemare anche i vari rapporti economici. Lo hanno fatto anche per i rispettivi attuali compagni, penso”.

Poi, parlando di Noemi, ha affermato: “Diciamo che si sono conosciuti a una serata che avevo organizzato io. Non so poi come sia proseguita la relazione, ma sono certo che per Francesco non fu solo una storia di una sera. Si tratta di qualcosa di importante, cosa non così frequente per lui”.

“Credo che ‘certi’ amici farebbero bene a stare in silenzio” ha scritto Melory non nascondendo l’irritazione per quanto dichiarato nei giorni scorsi in un momento così delicato per la sorella Ilary e per Francesco Totti.