Ilary Blasi e l’ultimo gossip che coinvolge l’ex di Belen Antonino Spinalbese

A mandare i “messaggi compromettenti” a Ilary Blasi che avrebbero causato la separazione tra la showgirl e Francesco Totti sarebbe stato l’ex di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese.

A lanciare la clamorosa indiscrezione è Il Corriere della Sera, che ha individuato nell’ex hair stylist 27enne il cosiddetto “terzo incomodo“.

Nel giorno in cui Ilary e Francesco hanno annunciato la separazione, infatti, il magazine Chi ha scritto che a causare la crisi tra i due sarebbero stati alcuni “messaggini compromettenti” che l’ex capitano della Roma avrebbe trovato sul cellulare dell’ormai ex moglie.

Gossip / Francesco Totti e Ilary Blasi si separano: "Dopo vent'anni è finita" Gossip / Ilary Blasi ha tradito Totti? Si parla di “messaggi compromettenti”

Alcuni hanno parlato di un “giovane muscoloso”, altri di un “imprenditore napoletano” che avrebbe fatto perdere la testa a Ilary.

Ora è il quotidiano di via Solferino ad aggiungere ulteriori indiscrezioni: “Tra Roma e Milano si rincorrono le voce più disparate – si legge – Come questa: il misterioso uomo che mandava i messaggini compromettenti a Ilary, poi scoperti da Francesco — ultima goccia di un vaso traboccante di incomprensioni — sarebbe Antonino Spinalbese, hair stylist milanese, modello e influencer (in lizza per il prossimo GF Vip), ex di Belen Rodriguez, da cui un anno fa ha avuto la piccola Luna Marì”.