Melissa Satta rivela i retroscena su Striscia la Notizia: “Mi obbligavano a togliere tutto”

Melissa Satta torna a parlare di Striscia la Notizia

Melissa Satta è diventata famosa grazie al programma cult di Canale 5 Striscia la Notizia. Sono passati ormai undici anni da quando la velina ha smesso i panni di velina ed è scesa dal bancone della trasmissione serale di Mediaset.

In una lunga intervista rilasciata al magazine di gossip Vero, la showgirl racconta che cosa ha significato per lei partecipare al programma e svela qualche retroscena succulento sulla trasmissione. La prima volta che Melissa Satta faceva la sua comparsa a Striscia la Notizia era il 26 settembre del 2005.

La velina aveva allora appena 19 anni e portava due piercing: uno sulla lingua e uno all’ombelico. Antonio Ricci, celebre papà del telegiornale satirico di Canale 5, aveva avanzato una richiesta precisa alla giovanissima velina: sul palco niente piercing.

“Quando sei in video non lo fai vedere, quando sei in pubblico non lo devi avere”, racconta la showgirl oggi. 14 anni fa, come spiega l’ex velina, avere piercing e tatuaggi creava qualche problema, non come oggi.

Una questione di buon costume, insomma, che oggi non ritroviamo nella tv italiana. “Ogni sera prima di andare in onda toglievo tutto. Non era di buon esempio. Ho fatto anche io la ragazza un po’ ribelle però non era l’esempio giusto da dare”, continua Melissa Satta nell’intervista.

Dopo l’esperienza felice a Striscia la Notizia, Melissa Satta ha continuato a calcare i palchi della tv italiana. L’ultima e importante avventura è quella che l’ha vista protagonista femminile della trasmissione Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco, insieme a Luigi Pardo, dal 2013 al 2018.

Per quanto riguarda la vita privata, Melissa Satta si è sposata nel 2016 con il calciatore tedesco-ghanese Kevin-Prince Boateng. Un anno prima dal loro amore, il 15 aprile 2014, a Düsseldorf, nasceva Maddox Prince Boateng. Nel gennaio del 2019 i due hanno divorziato, ma sono tornati ad essere una coppia nel luglio dello stesso anno.