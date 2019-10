La sorella di Meghan Markle indagata per cybebullismo

Continua la bufera a Buckingham Palace, ma questa volta il vento spira da Oltreoceano.

La sorellastra di Meghan Markle, Samantha Markle, è stata accusata di bullismo online e su di lei è in corso un’inchiesta da parte della polizia statunitense dopo le denunce arrivate da almeno tre Paesi, tra cui Regno Unito, Canada e Svezia. Samantha Markle avrebbe trascorso gli ultimi anni ad attaccare i duchi di Sussex su diverse piattaforme online, motivo per cui contro di lei sarebbero arrivate diverse segnalazioni.

“Queste molteplici segnalazioni hanno portato all’apertura di un’indagine articolata e diffusa su ampia scala e anche se l’inchiesta è ancora nella fase iniziale, sarà probabilmente un lungo processo”, ha spiegato a un tabloid britannico un agente del Polk County Sheriff Department, che sta seguendo il caso.

Al momento non è stato eseguito alcun arresto e non ci sono prove che le indagini della polizia siano state innescate da una denuncia presentata dai duchi di Sussex, ma nel Regno Unito è ormai nota l’insofferenza di Harry e Meghan nei confronti di chiunque si occupi della loro vita privata. E per questo nel corso degli ultimi mesi hanno sporto denuncia ai tabloid britannici più invadenti, che hanno pubblicato il contenuto di alcune conversazioni private di Harry.

Nel documentario sul viaggio dei duchi di Sussex in sud Africa, inoltre, i due non fanno mistero delle difficoltà incontrate nel gestire la troppa visibilità. Dunque potrebbe essere plausibile che ci sia lo zampino di Meghan nell’inchiesta sulla sorella scattata negli Stati Uniti, dove Samantha vive.

Intanto secondo alcune indiscrezioni Harry e Meghan starebbero pianificando un viaggio proprio negli Usa: in occasione della ricorrenza del Thanksgiving, Archie metterà piede per la prima volta nella terra che ha dato i natali alla madre. Ma il programma non è visto di buon occhio a Buckingham Palace, perché la Regina Elisabetta teme che questa sia solo la prima di una serie di mosse architettate dai due per mettere nuove radici in Usa e avere una seconda base quando la vita a palazzo risulta troppo stretta.

Per la Regina potrebbe essere l’inizio di un’uscita dalla famiglia reale.

