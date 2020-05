“Meghan Markle è piena di manie sui suoi piedi, li odia”: le rivelazioni del suo cameraman

“Meghan Markle odia i suoi piedi”

Meghan Markle avrebbe un’ossessione per i suoi piedi. E’ quanto rivela un cameraman professionista che ha lavorato con l’ex attrice statunitense prima ancora che diventasse la moglie del principe Harry.

Secondo quanto ha raccontato l’uomo al tabloid Daily Mail, Meghan Markle arrivava sul set con un team di 12 persone e dava ordini precisi e rigidi, tra cui il divieto di inquadrare i suoi piedi. “Era chiaro che li odiava”, ha dichiarato il cameraman.

Durante un viaggio in Nuova Zelanda, infatti, la duchessa di Sussex è stata costretta a stare a piedi nudi, e nelle foto si vede la cicatrice sul piede dovuta forse a un intervento chirurgico per correggere l’alluce valgo.

Il cameraman ha descritto anche l’atteggiamento che Meghan aveva sul set. La moglie di Harry viene descritta come una donna dal carattere “difficile ed esigente”. E pare che il suo soprannome fosse proprio “principessa”, prima ancora che lo diventasse per davvero.

L’uomo ha raccontato alla stampa anche le grandi qualità professionali di Meghan, molto scrupolosa in tutto quello che faceva: “Una volta che hai detto ‘azione’, lei sapeva come fare il suo lavoro, ma a telecamere spente non era la persona più amichevole”. Come ha confermato anche il fotografo Tommy Mendes che ha realizzato un servizio con lei nel 2015: “Era molto intensa. È arrivata con un entourage di 12 persone, sembrava una donna in missione”.

Continua il fotografo Mendes: “Quando l’ho vista non sapevo chi fosse. Si è presentata con un berretto da baseball sugli occhi, con la testa abbassata per nascondere il viso ed è tornata subito nella sala trucco”.

