Meghan Markle in Sudafrica indossa abiti premaman: di nuovo incinta?

Meghan Markle e Harry sono in viaggio in Sudafrica, e condividono scatti e foto esclusive dei momenti che trascorrono insieme al piccolo Archie Harrison.

I due sono impegnati nel loro tour ufficiale, il primo con il piccolo nato 5 mesi fa, e stanno incontrando i leader del Paese e la popolazione locale per mantenere il rapporto che lega il Regno Unito alla ex colonia, a cui Harry è particolarmente affezionato.

La bellissima Meghan si fa notare non solo per la sua presenza, ma anche per le forme: la duchessa di Sussex non è riuscita a tornare alla forma che aveva prima di partorire Archie, e molti sperano che sia perché in realtà Meghan Markle è di nuovo incinta. I fan più accaniti della coppia si augurano che Meghan Markle stia per dare presto un fratellino ad Archie.

Uno dei motivi per cui le voci, durante i giorni di permanenza in Sudafrica, si stanno facendo più insistenti, è che Meghan indossa puntualmente abiti premaman, che i suoi follower riconoscono, perché Meghan li indossava mentre attendeva il piccolo Royal baby di Sussex

Sarà di nuovo incinta?

