Massimo Boldi, matrimonio in vista con la fidanzata 40enne: “Le ho regalato l’anello”

Fiori d’arancio in arrivo per Massimo Boldi e la sua fidanzata Irene Fornaciari. La giovane compagna sembra aver ridato il sorriso e la giusta serenità all’attore, dopo i gravi problemi di salute che lo hanno colpito. Per questo, ad appena tre mesi dall’ufficializzazione della loro storia, i due sembrerebbero pronti a fare il grande passo in avanti del matrimonio.

Ad avere intenzioni serie è proprio “Cipollino“, nonostante le critiche ricevute sui social per la loro differenza d’età. L’attore le ha infatti regalato un preziosissimo anello di diamanti e zaffiri: “Lei ha fatto un miracolo: ero spento e ho ritrovato la voglia di fare film. Qualche settimana fa grazie a un amico di Irene, a Lucca, ho trovato quello che volevo per lei. E significa una cosa: che l’ho scelta”, ha raccontato Massimo Boldi in un’intervista al settimanale Oggi.

Un gesto speciale che la stessa Irene, 40 anni, non si aspettava: “Sono rimasta senza fiato quando ho visto l’anello, non me lo aspettavo. E se è arrivato così, significa che lui ha sentito di volerlo fare. Oltre a essere un pegno d’amore, rappresenta un impegno reciproco. Mi sento molto amata da Massimo, è un uomo che si preoccupa continuamente delle persone che ama. Nelle grandi cose, come nelle piccole: mi chiede ‘hai mangiato?’, ‘hai dormito?’. Nessuno lo aveva mai fatto. È nelle piccole cose che decifri l’amore, perché queste sono le domande che fanno di una coppia una famiglia”, ha confidato la donna.

I 34 anni di differenza non sono un problema, dunque, per Massimo Boldi, che ha aggiunto: “Ho 74 anni, non mi nascondo dietro un dito: non sono pochi, il mio tempo non è il suo tempo. Io cercavo disperatamente una persona che mi volesse bene e l’ho trovata”.

La notizia del matrimonio di Massimo Boldi e Irene Fornaciari è stata accolta con entusiasmo dalle tre figlie dell’attore: “Pensi che quando ho detto alle mie figlie che stavo pensando di sposarla mi hanno risposto sorridendo: ‘Certo, papà, perché no?’, ha raccontato: “La piccola di casa, Marta, che di anni ne ha 29, vive ancora con me. Mi controlla a vista, mi fa il terzo grado, ha grande simpatia per Irene e ho l’impressione che le racconti più di quanto immagini”.

