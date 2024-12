Marcus Thuram vive nell’attico dei Ferragnez ma non sa chi siano: “Davvero Fedez è un rapper?”

Marcus Thuram vive nell’attico dei Ferragnez ma non sa chi siano

Nei giorni scorsi è salita alla ribalta della cronaca rosa la notizia che il calciatore dell’Inter Marcus Thuram aveva deciso di andare a vivere nell’ex attico dei Ferragnez a CityLife.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, però, l’attaccante francese ha ammesso di non conoscere Fedez e Chiara Ferragni: “Ho sentito dire qualcosa… ma non li conosco. Davvero Fedez è un rapper?”.

L’attaccante si è trasferito nella sua nuova casa solamente da pochi giorni: le immagini condivise sul suo profilo Instagram, però, hanno subito attirato l’attenzione dei follower che hanno immediatamente riconosciuto quella che è stata la dimora di Fedez e Chiara Ferragni per cinque anni.

L’immobile, che si trova all’undicesimo e ultimo piano della residenza Libeskind, era stato lasciato dai Ferragnez lo scorso gennaio quando i due si erano trasferiti nella loro nuova casa, situata nelle residenze Libeskind 2 sempre a CityLife.

I follower di Fedez e Chiara Ferragni avevano imparato a conoscere l’appartamento dei due non solo per i tanti video postati dalla coppia ma anche perché al suo interno era stata girata la serie The Ferragnez.