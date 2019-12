Marco Carta si mostra per la prima volta con il fidanzato

Marco Carta continua a finire nell’occhio del ciclone, ma stavolta solo per del sano, sanissimo gossip: il cantante sardo, infatti, ha mostrato al mondo (social) il suo fidanzato. Su Instagram, il cantante ha pubblicato una foto a Roma in cui appare in compagnia di un ragazzo.

Sotto le luci natalizie che decorano una centralissima via Frattina che pullula di turisti, Marco Carta posa insieme al suo fidanzato. La didascalia che accompagna la foto, d’altronde, è inequivocabile.

“In mezzo a tanti, Roma o Milano non fa differenza. Scelgo te mille volte”, ha scritto il cantante sardo accanto al ritratto. E come se non bastasse questa dichiarazione d’amore, Marco Carta aggiunge due hashtag: #ufi e soprattutto #UnaFotoDiMeEdiTe. Insomma, pare non ci siano proprio dubbi: il ragazzo moro che accompagna Marco Carta è la sua dolce metà.

Già a settembre sul suo account Instagram era comparsa una foto “sospetta”, ma lì il ragazzo era di spalle, a cavallo e non era possibile vederlo nitidamente, anche se la frase accanto alla foto parlava chiaro: “Vieni con me, ti porterò sopra i deserti che ho scoperto con te. Tu con me, ovunque”.

È passato appena un anno da quando il cantante ha fatto coming out in televisione. Era l’ottobre del 2018 e Marco Carta, nel salottino di Domenica Live, diceva a Barbara D’Urso e a tutto il pubblico: “Sono gay, innamorato e felice”. Sebbene già prima di quel momento si fossero rincorse voci rispetto alla presunta omosessualità del cantante, da allora Marco Carta non ha più nascosto il suo essere gay.

“Mi ha fatto soffrire non poter camminare per strada con la persona che ho amato, andare al cinema con lui e prendergli la mano. Io a 33 anni queste cose ancora non le ho fatte. Per me questa è una scelta di libertà”, ha raccontato Marco Carta in quell’occasione.

Da allora il cantante ha fatto ancora parlare di sé, ma non per l’amore. Dal maggio scorso è stato al centro di una faccenda piuttosto spiacevole che l’ha visto protagonista di un presunto furto di t-shirt avvenuto alla Rinascente di Milano. Marco Carta ha subito un processo ma è stato assolto.