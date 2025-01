La dedica di Mara Venier al marito Nicola Carraro: “Piano piano vediamo la luce, ti amo”

La dedica di Mara Venier al marito Nicola Carraro: “Ti amo”

Mara Venier fa una dedica al marito Nicola Carraro che fa ben sperare sulle condizioni di salute del marito della conduttrice di Domenica In.

La presentatrice, infatti, sul suo profilo Instagram ha postato una foto che la ritrae con il coniuge, la cui didascalia recita: “Piano piano vediamo la luce ….Dajeeeee amore mio”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Era stata la stessa Mara Venier, in un’intervista al settimanale Gente, a rivelare le precarie condizioni di salute del marito: “In questo momento Nicola non è in grande forma e si sta curando. A Milano abbiamo trascorso le feste e, la rivoluzione del nuovo anno è che abbiamo deciso di stare più tempo a Milano che a Roma”.

“Cambierò la mia vita, dopo 50 anni trascorsi nella capitale, ma credo sia giusto che mio marito stia a Milano, nella nostra bella casa, con i suoi figli vicino – aveva aggiunto la conduttrice – Io mi sposterò. La serenità di Nicola, la sua felicità, sono anche le mie. Lui è l’amore grande. Quando ci si ama è fondamentale essere vicini”.