La mamma di Fabrizio Corona contro Nina Moric: “Tu saresti una madre?”

Rapporti tesi tra Nina Moric e l’ex suocera Gabriella Corona, mamma di Fabrizio: la modella, infatti, ha pubblicato un messaggio che le ha inviato su Whatsapp la donna.

Nel messaggio, pubblicato tra le stories Instagram di Nina Moric, Gabriella Corona allega una foto che mostra la modella con un corpetto attillato e un paio di mini short neri in cui scrive: “E tu saresti una madre? Non sei degna di un ragazzo per bene come Carlos”.

Nel messaggio non si legge la risposta di Nina Moric. Poco dopo, però, la modella, sempre su Instagram, ha postato un messaggio che è sembrata una vera e propria replica all’ex suocera.

“Never blame anyone in your life. Good people give you happiness. Bed people give you experience. Worst people give you a lesson and best people give you memories” è il testo del messaggio postato da Nina Morica.

Tradotto: “Non incolpare mai nessuno nella tua vita. Le brave persone ti danno la felicità. Le persone che dormono ti danno esperienza. Le persone peggiori ti danno una lezione e le persone migliori ti regalano ricordi”.