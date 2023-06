Chi è Luna, la nuova fidanzata di Victoria dei Maneskin: le foto dei bollenti baci alle Baleari

Chi è Luna, la nuova fidanzata di Victoria dei Maneskin

Chi è Luna, la nuova fidanzata della bassista dei Maneskin Victoria De Angelis? La musicista è stata paparazzata alle Baleari mentre si scambia effusioni con la misteriosa ragazza.

Lo scoop è stato realizzato dal settimanale Chi, che ha anche rivelato il nome della giovane. La stessa Victoria De Angelis ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di foto della sua vacanza in cui appare anche la sua nuova fidanzata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Victoria De Angelis/ Måneskin (@vicdeangelis)

La bassista dei Maneskin, però, non ha aggiunto tag né descrizioni particolari che possano ricondurre a Luna. Victoria De Angelis si è sempre dichiarata bisessuale, rivelando di aver avuto relazioni sia con uomini che con donne.

In una recente intervista a Vanity Fair, la musicista ha dichiarato: “Quando per la prima volta ho provato sentimenti e attrazione per una ragazza è stato un po’ disorientante perché non avevo mai avuto il coraggio di andare oltre le limitazioni che avevo imposto a me stessa”.

“Per la società essere eterosessuali è la norma e quindi spesso uno si incasella automaticamente in quel modo privandosi della libertà di vivere molte sfumature e sfaccettature diverse dell’amore” aveva aggiunto la bassista dei Maneskin.

Sempre nella stessa intervista, poi, Victoria De Angelis si era detta felice della sua sessualità affermando: “Una volta superata l’insicurezza iniziale di dover mettere in discussione le proprie certezze ho vissuto la mia sessualità in maniera molto naturale e libera, come dovrebbe poter essere per tutti”.