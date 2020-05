Luigi Di Maio: “Diventare padre? È un desiderio che ho”

Di Maio: “Diventare padre? È un desiderio che ho”

“Diventare padre? Beh in questa fase della mia vita diventare padre significherebbe avere pochissimo tempo da dedicare alla famiglia, ma è un desiderio che ho e che spero di realizzare anche nel mio futuro dopo questa esperienza. Servire il Paese da ministro o da parlamentare con lo spirito giusto è una delle più belle esperienze che si possono provare”. Lo dichiara il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un’intervista realizzata da Maurizio Costanzo che andrà in onda sulle principali tv locali del Paese (Antenna 3, Tele Norba, Videolina, Primo Canale, Umbria tv, Canale 21, Telelombardia, Videogruppo Piemonte, Rete 8, Tv Centro Marche, Rtv 38).

Luigi Di Maio è fidanzato con la giornalista Virginia Saba da un anno. I due stanno trascorrendo insieme la quarantena. La fidanzata del ministro degli Esteri ha rivelato qualche giorno fa ai microfoni di ‘Un Giorno da Pecora’ qualche retroscena del loro isolamento domestico: “Gli taglio i capelli. E’ stato fortunato. Se è tranquillo? No! Ma so come li vuole, ho fatto il minimo indispensabile. Si è fidato”.

“Ci vediamo poco – ha raccontato ancora la fidanzata Virginia Saba – Luigi ha cucinato una pizza buonissima, con ventiquattro ore di lievitazione, l’ha stesa in pochi minuti sulla teglia, con tango di sugo e tanta mozzarella. Ha cucinato in camicia, come sempre”. Nei momenti di relax, invece, ascoltano la musica: “A Luigi piace molto Ennio Morricone. Anche Paolo Fresu, che gli ho fatto ascoltare”.

