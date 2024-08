La provocazione di Luca Bizzarri sulla cannabis light

Luca Bizzarri lancia una provocazione sulla cannabis light dopo l’annunciata stretta del governo che la equipara a quella con Thc.

In un video postato sul suo profilo Instagram, infatti, il comico e attore afferma: “La cannabis light sta per diventare illegale e quindi è giusto che gli spacciatori si autodenuncino”.

“Io sono uno spacciatore. Questo bidone, lo vedete, è pieno.. chiunque sia venuto in casa mia lo sa, è pieno di cannabis light. Ce ne sarà un chilo e mezzo o forse due chili, non lo so” aggiunge Bizzarri nel filmato.

E ancora: “Quando diventerà del tutto illegale, io inviterò i carabinieri a venire a casa mia a sequestrarmi la cannabis light. Magari anche a denunciarmi, anche perché sennò io la regalerò. Vado in giro per strada e la regalo alle persone in modo da portarli dentro la droga”.

L’attore, quindi, conclude: “C’è chi pensa che quella roba lì sia una droga, soprattutto c’è chi specola sull’ignoranza dalla gente rovinando migliaia di persone che hanno investito in un mercato prima legale, poi non più legale, ora diventerà illegale. È colpa di questi 4 cialtroni che ci governano e di quei 4 cialtroni che ci governano prima”.