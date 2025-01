Laura Freddi difende Bonolis e lancia una frecciata a Sonia Bruganelli: “Paolo non merita questo tritacarne”

Laura Freddi difende Bonolis e lancia una frecciata a Sonia Bruganelli

Laura Freddi difende il suo ex compagno Paolo Bonolis e lancia una frecciatina nei confronti di Sonia Bruganelli, ex moglie del conduttore.

Ospite di Storie di donne al bivio week end, la showgirl e presentatrice ha commentato le recenti dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli, secondo la quale Sonia Bruganelli avrebbe tradito più volte Bonolis comportamento manipolatorio

“Ho letto anche io che Sonia avrebbe avuto una storia con un chirurgo mentre era sposata, ma l’unica cosa che mi interessa è vedere tornare a sorridere Paolo Bonolis. Non si merita tutto questo tritacarne mediatico, è un uomo buono e ama la famiglia. Spero che tutto venga chiarito presto”.

Laura Freddi, quindi, ha aggiunto: “Con Sonia? Io sono sempre per la pace e, se la dovessi incontrare, la saluterei con affetto, perché non sono né vendicativa né rancorosa. Guardo avanti e cerco di vivere serena in armonia con tutti”.

La conduttrice, poi, ha rivelato che presto convolerà a nozze con Leonardo D’Amico, suo compagno e padre di sua figlia Ginevra, nata nel 2018. “Stiamo scegliendo la location e l’abito, che sarà sicuramente bianco. È un sogno che finalmente si realizza” ha dichiarato la presentatrice.