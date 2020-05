Laura Chiatti posta una foto su Instagram e allarma i fan: “Ma stai mangiando?”

Indossa una maglietta di Kill Bill, il celebre film di Tarantino, ma nessuno sembra soffermarsi sul dettaglio, troppo intenti ad osservare il suo volto. Laura Chiatti ha pubblicato una nuova fotografia su Instagram e i fan hanno mostrato preoccupazioni per quel viso leggermente sciupato. Nonostante la foto abbia fatto incetta di like in pochissimo tempo, qualcuno ha mostrato preoccupazione. Sotto l’immagine, si leggono commenti come “la magrezza sta divorando la tua meravigliosa bellezza”, “Stanno rimanendo solo le ossa” e ancora “Non c’è niente di male se uno vuole dimagrire, ma non ti sta bene… sembri un cadavere, stavi meglio prima, ma fai come credi”.

Altri invece replicano: “Sei stupenda, che vuoi l’invidia fa rosicare e fa anche scrivere a go go”, oppure “Io non capisco questo infierire sulla sua magrezza. Lei stessa ha dichiarato di avere delle allergie alimentari che le impongono un piano alimentare diverso rispetto a prima… Per me, Laura, sei bella sempre!”.

Ma a dare la risposta definitiva è proprio Laura Chiatti. L’attrice infatti ha scritto: “La gente non sta bene… Stiamo parlando 4 kg. Ti rendi conto? Manco ne avessi persi 20. Non mi esprimo neanche”. Tempo fa, la Chiatti aveva spiegato di aver riscontrato diverse allergie alimentari, motivo per cui aveva perso dei chili durante la quarantena. “Tante ragazze mi hanno chiesto se sono dimagrita durante la quarantena. In realtà avendo molte allergie alimentari, da febbraio ho cambiato alimentazione e mi sono fatta seguire da un bravissimo nutrizionista, che onestamente mi ha davvero salvato”, aveva spiegato l’attrice, che sta vivendo questa quarantena in compagnia del marito Marco Bocci e dei suoi bambini, Enea e Pablo.

