Ennesimo cambio di look per Lady Gaga, che su Instagram posta una foto stravagante, con i capelli rosa.

Lo fa per mostrare il match tra l’acconciatura e il colore del suo smalto, rigorosamente rosa.

È trascorso più di un anno dalla nascita di A Star is Born, il film che l’ha vista sul grande schermo per la prima volta insieme al divo Bradley Cooper, e da allora la cantante ha attraversato vari cambi di look.

Se nel 2018 portava i capelli biondo platino, in occasione dei Golden Globe, a gennaio 2019, Gaga si tinse i capelli di blu per fare pendant con il vestito.

Durante la celebre notte degli Oscar di marzo 2019, invece, Gagà optò per i classici capelli biondi, quando fece sognare il pubblico del Dolby Theatre insieme a Bradley Cooper cantando Shallow, la colonna sonora del film.

Per l’uscita del suo ultimo album, Joanne, Lady Stephanie Germanotta aveva volutamente adottato uno stile più sobrio, dichiarando che i travestimenti a cui nel tempo aveva abituato i suoi fan erano solo un modo per mascherare la sua vera identità. Era arrivato il momento per Gaga di mostrarsi senza trucco.

Ma ora fa un passo indietro, e torna a dipingersi di rosa.

