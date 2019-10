Kate Middleton di nuovo incinta? Due dettagli lo dimostrano

Il viaggio di Kate Middleton in Pakistan ha destato nuovi sospetti su una possibile quarta gravidanza della duchessa di Cambridge, e in molti si chiedono se non sia di nuovo incinta.

I media inglesi riportano infatti l’immagine di Kate colta nell’atto di accarezzarsi la pancia, spontaneamente, più volte.

A far aumentare i rumors la foto postata dall’account ufficiale della Royal Family su Instagram, in cui Kate è fasciata da un abito verde tempestato di paillette.

Nell’abito sbuca un gonfiore all’altezza della pancia, che fa pensare proprio a un nuovo bebé in arrivo, che farebbe felice tutti i fan della coppia.

Tutti i follower hanno commentando la foto su Instagram con diversi riferimenti alla possibilità che Kate sia di nuovo incinta.

“Sono solo io ad aver visto un pancione?” scrive qualcuno.

E ancora: “È incinta?” Si chiede un altro utente.

Un altro dettaglio che ha fatto sorgere diversi sospetti è il fatto che Kate e William abbiano viaggiato con un medico a bordo, portato con loro fino in Pakistan.

“La coppia per la prima volta ha portato con sé un dottore”, ha scritto l’esperta e corrispondente di affari reali Rebecca English su Twitter.

