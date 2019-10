Kate Middleton e William, terrore in volo: l’aereo finisce in una tempesta di fulmini

Attimi di paura per Kate Middledon e il principe William, impegnati in questi giorni in un royal tour in Pakistan. Eppure qualcosa è andato storto durante il volo, con il loro aereo che si è trovato travolto da una tempesta di fulmini.

La coppia ha dichiarato di aver lasciato con il sorriso il Pakistan, nonostante qualche disavventura. La duchessa di Cambridge, in un’intervista alla CNN, ha dichiarato: “È stato un viaggio straordinario. I cinque giorni qui sono stati davvero fantastici. Abbiamo visto molto del Pakistan, la sua enorme varietà. Dall’aspetto geografico alle tante attività e alle sfumature della comunità. È stato davvero speciale!”.

Se inizialmente Kate e William, durante il loro viaggio, potevano temere qualcosa per via del terrorismo e della criminalità, alla fine a spaventarli di più è stato il maltempo. La donna ha infatti raccontato che lei, il marito e lo staff reale sono dovuti tornare indietro a Lahore per una brutta tempesta di fulmini, dopo aver provato ad atterrare due volte in due aeroporti diversi di Islamabad.

Una disavventura che Kate Middleton ha commentato così: “È stato davvero spaventoso! Ma la RAF ha fatto un ottimo lavoro. Ci ha riportato tutti a casa, sani e salvi!”

