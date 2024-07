Karina Cascella si scaglia contro l’ignoranza degli influencer: ”Ma apritelo un ca**o di libro”

Karina Cascella contro gli influencer: ”Ma apritelo un ca**o di libro”

Karina Cascella si sfoga ancora sui social, questa volta contro l’ignoranza degli influencer.

In una serie di stories postate sul suo profilo Instagram, infatti, l’ex volto di Uomini e Donne ha affermato: “Per quanto riguarda l’ignoranza è un discorso importante, ma com’è che si può fermare il dilagare di queste persone che non hanno la più pallida idea di cosa voglia dire lavoro, sacrificio, rispetto per se stessi, rispetto per gli altri. A che punto siamo arrivati?”.

“Gente che ha milioni di follower e non parla neanche l’italiano, quella che dice ‘io sono stanca devo fare un altro evento’, poverina, portatela su una brandina, un altro scritto con l’apostrofo” ha aggiunto Karina Cascella simulando un accento campano e quindi con un chiaro riferimento verso qualcuno di cui però non ha fatto il nome.

Karina Cascella, poi, aggiunge: “Ma dico, ma se avete qualche minuto libero, ma apritelo un c*zzo di libro, provate a leggere. Provate a fare qualcosa innanzitutto, in primis per voi stessi, perché se scegliete di comunicare a un vasto subito, ma porc* putt*ana vogliamo almeno parlare l’italiano? Scrivere l’italiano? Qua stiamo proprio raggiungendo livelli assurdi e, per me, stiamo toccando il fondo con questo, con quelle interviste di cui vi parlavo, con quelli di OnlyFans“.

L’opinionista, quindi, ha concluso: “Io da madre sono seriamente preoccupata e se c’è una cosa che posso fare e sì, quello lo so che devo farlo: devo insegnare a mia figlia determinate cose. Forse la chiave è proprio questa: è quella di insegnare ai nostri figli i valori, i principi, il rispetto per se stesso e per gli altri, l’importanza degli studi, dell’istruzione, che gli permetteranno di diventare indipendenti non solo dal punto di vista economico. Si, questa è la chiave: stare appresso ai nostri figli per far sì che il mondo sia popolato di persone che hanno anche altro nella vita”.