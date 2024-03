Karina Cascella contro le creator di OnlyFans: “Una generazione di escort, vergogna”

Karina Cascella contro le creator di OnlyFans: “Una generazione di escort”

Karina Cascella si scaglia contro le creator digitali che propongono contenuti hot su piattaforme come Onlyfans.

In un lungo video-sfogo pubblicato sul suo profilo Instagram, infatti, l’ex volto di Uomini e Donne ha affermato: “Vengono definite creator digitali ma in realtà fanno il lavoro più vecchio del mondo. Sono proprio stufa di leggere questi articoli, queste stupidaggini, ‘creator’, ‘creator di una piattaforma’. Ma quando mai, ma che cosa… Fate le zo***e? Definitevi con il vostro nome, anche perché hai voglia a prendervi in giro che è un mestiere che vi porta via tanto tempo, che bisogna creare contenuti. Voi fondamentalmente vi dovete mettere col c**o di fuori e abbassare una volta il costume di qua e una volta di là, alzare un po’ dietro, spostare un po’ davanti”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karina Cascella🌸 (@karinacascella)

“Se questo per voi è ‘creazione di contenuti’, allora figlie mie siamo tutte brave. Con la differenza che voi ci guadagnate e chi ha la dignità no” ha aggiunto l’ex showgirl.

Karina Cascella, poi, ha sottolineato di non essere invidiosa: “Il primo che mi viene a dire che sono repressa e frustrata, perché vorrei essere al posto loro… Non vorrei mai essere al posto loro, neanche se stessi morendo di fame in mezzo a un deserto. La cosa che mi piace di più è svegliarmi la mattina, guardarmi allo specchio ed essere fiera di ciò che vedo. Mi chiedo dove sono le famiglie di queste qui, sono tutte orfane? Sono state abbondante? Non hanno un padre, una madre, uno zio, una sorella, una nonna, un cugino… che gli dice, ‘ma che stai facendo’, ‘ma dove vai”.