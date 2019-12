Justin Timberlake ha tradito la moglie Jessica Biel? Lui rompe il silenzio: “Avevo bevuto”

Justin Timberlake ha tradito la moglie Jessica Biel? Lui chiede scusa pubblicamente

Negli ultimi giorni è circolato un gossip che ha lasciato di stucco molti fan. Si tratta di Justin Timberlake e della moglie Jessica Biel, secondo i rumors infatti il cantante avrebbe tradito l’attrice con la coprotagonista del film “Palmer” Alisha Wainwright.

A scatenare lo scandalo sono state alcune foto che ritraggono Justin Timberlake insieme alla collega Alisha Wainwright. Durante una serata trascorsa fuori a bere dopo le registrazioni del film i due sono stati immortalati insieme in atteggiamenti ambigui.

Nelle immagini si vede lei che gli accarezza la gamba e lui che le tiene la mano. Comportamenti che hanno gettato l’ombra del tradimento sui principali tabloid di gossip.

Jessica Biel e Justin Timberlake sono tra le coppie più amate di Hollywood. Sposati dal 2012, i due hanno un figlio, Silas, e sono una coppia molto felice come testimoniano anche i messaggi d’amore e le foto divertenti condivise sui social dalla coppia.

La notizia di un presunto tradimento di Justin Timberlake ha infatti sconvolto i fan più affiatati.

Il cantante dopo qualche giorno ha deciso di rompere il silenzio sulla vicenda per tutelare la moglie e la sua famiglia scusandosi pubblicamente in un lungo post Instagram.

Potrebbero interessarti “Togliamo la scorta a Saviano e diamola a Leone Ferragni: sua madre lo mette in pericolo” Tutta la verità di Fedez sulla rottura con J-Ax e Fabio Rovazzi Elisa Isoardi, la notte in Hotel con l’ex fidanzato

Il cantante ha raccontato quello che è successo quella sera con la collega: “Sto lontano dal gossip il più possibile, ma per la mia famiglia sento che è importante che io parli dei recenti rumors che stanno ferendo le persone che amo… Poche settimane fa ho fatto un grave errore ma – sia ben chiaro – non è accaduto nulla tra me e la mia coprotagonista. Ho bevuto troppo quella sera e mi pento del mio comportamento. Questo non è l’esempio che voglio dare a mio figlio. Mi scuso con la mia stupenda moglie e la mia famiglia per averli trascinati in una situazione così imbarazzante e mi impegnerò per essere il miglior marito e padre che posso essere. Sono molto fiero di lavorare sul film ‘Palmer’ e non vedo l’ora che la gente possa vederlo”, ha concluso Justin Timberlake.

La performance di Justin Timberlake che ha aperto gli Oscar