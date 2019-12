Joshua Jackson si è sposato: il Pacey di Dawson’s Creek marito di Jodie Turner

Joshua Jackson ha pronunciato il fatidico sì. L’attore, che ha interpretato per anni Pacey in Dawson’s Creek contendendosi l’amore di Joey con il protagonista, ha trovato la sua anima gemella e ha deciso di metterle un anello al dito.

Joshua ha sposato Jodie Turner – Smith, con la quale era fidanzato da circa un anno ma che ha presentato alle telecamere soltanto lo scorso novembre, sfilando insieme sul red carpet della premiere del film “Queen & Slim”. L’attrice, che recita nel film, per l’occasione sfoggiava un anello di diamanti.

La conferma ufficiale non è arrivata dalla coppia, ma People garantisce che una fonte vicinissima ai due abbia tolto ogni dubbio a riguardo. Il primo tabloid a riportare la notizia delle nozze è stato US Weekly.

Joshua Jackson e Jodie Turner Smith: quand’è nata la storia d’amore

Soltanto qualche mese fa, del resto, i due attori hanno ottenuto la licenzia di matrimonio a Beverly Hills (paparazzata dal Daily Mail al di fuori del tribunale dove i due attori, sorridenti, reggevano una busta tra le mani).

A gennaio 2019, la coppia ha fatto un dolce viaggio in Nicaragua e avevano accuratamente evitato di lasciarsi immortalare insieme: eppure, entrambi hanno pubblicato sui propri social una fotografia simile di un tramonto, mentre celebravano l’anno nuovo.

L’ufficialità della relazione è arrivata ad agosto, tramite l’account Instagram di Jodie: “Due persone che si piacciono soltanto un po’”, recitava la didascalia della foto, in cui entrambi si guardavano dolcemente negli occhi.

Jodie Turner Smith, chi è la moglie di Joshua?

La moglie di Joshua Jackson è a sua volta un’attrice e modella, impegnata anche nel sociale. Jodie, di origini britanniche, ha recitato in molte serie tv come True Blood, The Last Ship, Nightflyers e Jett, ma arriva anche sul grande schermo con il film Queen & Slim.

Classe 1986, la bella Jodie è nata a Peterborough (Northamptonshire, Regno Unito) da genitori giamaicani, ma si è poi trasferita negli Stati Uniti durante l’infanzia. Si è laureata presso l’Università di Pittsburgh nel 2008 e dal 2009 vive a Los Angeles.