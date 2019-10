Il bacio saffico tra Jennifer Aniston e Ellen DeGenres

Jennifer Aniston ha dato il primo bacio a una donna della sua vita a Ellen DeGenres, la conduttrice del celebre show televisivo americano The Ellen Show.

Durante la trasmissione, la conduttrice americana famosa per intervistare i più importanti personaggi pubblici americani in bizzare e divertenti interviste, ha chiesto a Jennifer Aniston di parlare dell’ultima volta in cui aveva baciato una ragazza sulle labbra.

Ma Jennifer Aniston ha risposto imbarazzata: “Non so, io non bacio una donna sulle labbra”.

La popolare conduttrice, che dal 2008 è spostata con Portia De Rossi, ha subito proposto all’attrice di “farlo” per la prima volta con lei.

E così tra le due è scattato un velocissimo bacetto.

“Hai delle labbra molto morbide”, ha scherzato dopo il bacio Jennifer Aniston tra le risate e lo stupore del pubblico.

La diva di Hollywood, da poco sbarcata su Instagram, era ospite dello show per promuovere la sua nuova serie tv The Ellen Show, che andrà in onda su Apple Tv a partire da novembre.

La storica protagonista di Friends reciterà nella nuova serie insieme a Steve Carell e Reese Witherspoon.

