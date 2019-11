Il dramma di James Van Der Beek: “Mia moglie ha abortito. Abbiamo perso il nostro sesto figlio”

James Van Der Beek: “Mia moglie ha abortito”

James Van Der Beek – meglio noto come Dawson Leery, protagonista della serie tv Dawson’s Creek – ha annunciato che la moglie ha abortito. L’attore l’ha fatto con un lungo e struggente post comparso nelle ultime ore su Instagram.

Sui social James pubblica una foto della moglie in compagnia di una delle sue figlie. Le due sorridono, ma i loro occhi nascondono una tristezza profonda. Kimberly ha abortito e così la famiglia Van Der Beek ha perso il sesto figlio. Solo ad ottobre scorso la coppia aveva annunciato la lieta notizia.

“Distrutti. Devastati. È così che ci sentiamo subito dopo che l’anima che stavamo aspettando e a cui avremmo dato il benvenuto nella nostra famiglia ad aprile ha preso una scorciatoia per ciò che sta al di là di questa vita”, scrive l’attore annunciando ai suoi followers il dramma dell’aborto.

Non è la prima volta che Kimberly perde un bambino, ma non era mai successo che l’aborto avvenisse così in là con la gravidanza. La donna infatti era al quarto mese di gravidanza. Quello di cui parla “Dawson” nel post, però, fa riferimento anche ad altro: non era mai successo prima che l’aborto mettesse in serio pericolo la vita della moglie, come invece è successo stavolta.

“Ci siamo già passati prima, ma mai così tardi nella gravidanza, e mai accompagnati da una minaccia così spaventosa e orribile per Kimberly e il suo benessere. Grato che ora si stia riprendendo, ma abbiamo appena iniziato ad affrontare questa situazione”, scrive ancora Jmes Van Der Beek.

“Grazie a tutti i nostri amici e collaboratori (e partner di danza) che sono stati così magnifici per noi durante questo periodo. Come molti di voi hanno detto, ‘Non ci sono parole’, ed è vero. Ecco perché in un momento come questo è sufficiente sapere che ci sei. Siamo addolorati”, conclude l’attore.

Potrebbero interessarti Bella Thorne: “Il video in cui piangevo per la morte di mio padre trasformato con deep fake” Belen Rodriguez umiliata da Giulia De Lellis: i motivi della lite Alessia Marcuzzi e l’errore con il filtro su Instagram: l’epic fail fa impazzire i fan

L’attore ha sposato Kimberly Brook nel 2010 e dal loro amore sono nati i loro cinque bambini. James posta spesso sui social momenti della sua vita familiare in cui la famiglia appare felice e unita. La perdita del sesto figlio ha portato un dolore immenso nei Van Der Beek, ma l’amore per gli altri cinque bambini riuscirà ad alleviare almeno un po’ quella perdita.