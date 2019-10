L’interprete di Dawson attende il sesto figlio

“Siamo eccitati oltre ogni immaginazione nell’annunciare che un altro piccolo fascio di gioia ci ha scelto come famiglia”, è la frase con cui James Van Der Beek, conosciuto da tutti come il Dawson di Dawson’s creek, annuncia di star aspettando il sesto figlio dalla moglie Kimberly Brook.

Book aveva di recente subito un aborto spontaneo.

“Qualcosa di cui le persone parlano raramente e che spesso resta segreto. Ma non bisogna vergognarsene, o trovare il tempo e lo spazio per il dolore. Abbiamo deciso di ritentare per incoraggiare le persone che ci sono passate ad aprirsi all’amore e al sostegno di amici e famigliari. Fortunatamente, per noi, questa volta siamo usciti con lacrime di gioia”, scrive ancora “Dawson” su Instagram, felice di attendere il suo sesto figlio.

Kimberley Brook è la seconda moglie dell’attore, precedentemente legato all’attrice Heather Ann McComb.

Brook e Van Der Beek si sono sposati il primo agosto 2010 a Tel Aviv, e da allora hanno dato alla luce cinque figli: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia e Gwendolyn, la più piccola, nata nel 2018, a un anno di distanza dall’annuncio della nuova gravidanza da parte della coppia.

