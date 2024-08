“Tra Ilary Blasi e Silvia Toffanin è calato il gelo”: l’indiscrezione sulla fine dell’amicizia

La ventennale amicizia tra Ilary Blasi e Silvia Toffanin è giunta al capolinea, o quasi. Lo riferisce un esperto di gossip come Alberto Dandolo, che nella sua rubrica settimanale sul magazine Oggi scrive: “Gira voce che il longevo rapporto d’amicizia con Silvia Toffanin si sia raffreddato, e non poco”.

A pesare sarebbe la decisione di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset nonché compagno di Silvia Toffanin, di puntare sempre meno sulla Blasi.

La showgirl quest’estate ha condotto il festival musical a tappe Battiti Live, che ha avuto buoni riscontri in termini di ascolti. Ma nel palinsesto della prossima stagione televisiva di Mediaset non sono previsti progetti per lei, che l’anno scorso ha perso la conduzione del reality L’Isola dei famosi, più volte bersaglio di critiche da parte dello stesso Berlusconi.

Blasi e Toffanin si conoscono dal 2001, quando erano entrambe “letterine” nel quiz show Passaparola, condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Da allora le due sono sempre rimaste in contatto. Adesso, però, la loro amicizia sembra essersi raffreddata.

