Ilary Blasi e i Rolex di Totti: “Erano un regalo di Francesco, lei vuole che restino ai figli”

Ilary Blasi e i Rolex di Francesco Totti: ecco i nuovi retroscena

Spuntano nuovi retroscena sui Rolex di Francesco Totti che sarebbero stati sottratti da Ilary Blasi all’ex calciatore della Roma subito dopo la separazione tra i due.

A svelarli è il settimanale Chi che racconta alcuni dettagli emersi nell’ultima udienza in cui i due ormai ex coniugi si sono ritrovati faccia a faccia per discutere degli orologi e delle borse griffate.

Secondo il magazine la collezione di Rolex sarebbe sì preziosa ma non sarebbe una collezione milionario come invece sostenuto da alcuni rumors in passato.

Inoltre, sempre secondo quanto svela il rotocalco diretto da Alfonso Signorini, gli orologi sarebbero un regalo dell’ex calciatore alla conduttrice, motivo per cui lei si sarebbe ripresa ciò che era suo. In sede di dibattimento, inoltre, la presentatrice avrebbe spiegato di aver deciso di tenersi i Rolex perché vorrebbe che gli orologi rimanessero ai figli.

Il clima tra i due, comunque, sarebbe più distensivo tanto che un accordo consensuale sarebbe a un passo. Francesco Totti e Ilary Blasi, infatti, avrebbero trovato un accordo su tutto tranne che per l’assegno di mantenimento dei figli sul quale vi sarebbe ancora una certa distanza. La casa all’Eur dove i due vivevano insieme rimarrebbe ai figli, i quali resterebbero a vivere lì con la mamma.